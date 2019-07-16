Поющая телеведущая не смогла сдержать эмоций из-за испуга.
Ольга Бузова закричала, когда на съемочною площадку внесли открытый гроб.
Поющая телеведущая не смогла сдержать эмоций из-за испуга.
Ольга Бузова закричала, когда на съемочною площадку внесли открытый гроб.
Артистка приняла участие в YouTube-шоу "Comment Out". Вместе с футболистом
Федором Смоловым Ольга Бузова боролась за новенький Xbox.
В первом раунде задание выполнял Федор. Футболиста поставили
перед выбором: оставить гадкий комментарий в Instagram певца ЮрКисса или полежать
минуту в гробу.
Примечательно, что пока Федор Смолов раздумывал выполнять ли
ему задание, Ольга Бузова не находила себе места, так как на съемочную площадку
внесли открытый гроб, с надписью "Скорбим и помним" и атласной обивкой внутри.
"Нет! Все мысли материальны, нельзя даже его сюда приносить!"
– закричала Бузова, когда рабочие устанавливали гроб на стулья.
После Ольга
обратилась к Федору и строго-настрого запретила ему выполнять требования
редакторов шоу. Когда же артистке самой предложили оценить удобство и красоту
деревянного изделия, она ответила отрицательно.
В итоге Смолов отказался изображать покойника. Спортсмену
пришлось писать артисту следующую фразу: "Я гордость и лицо нации, а все
завистники с тобой во главе пусть сосут жопу". После Федор отметил, что у ЮрКисс
– воспитанный и умный парень, который не примет это сообщение близко к сердцу.