Поющая телеведущая не смогла сдержать эмоций из-за испуга. Ольга Бузова закричала, когда на съемочною площадку внесли открытый гроб.

Поющая телеведущая не смогла сдержать эмоций из-за испуга.Ольга Бузова закричала, когда на съемочною площадку внесли открытый гроб.Артистка приняла участие в YouTube-шоу "Comment Out". Вместе с футболистомФедором Смоловым Ольга Бузова боролась за новенький Xbox.В первом раунде задание выполнял Федор. Футболиста поставилиперед выбором: оставить гадкий комментарий в Instagram певца ЮрКисса или полежатьминуту в гробу.Примечательно, что пока Федор Смолов раздумывал выполнять лиему задание, Ольга Бузова не находила себе места, так как на съемочную площадкувнесли открытый гроб, с надписью "Скорбим и помним" и атласной обивкой внутри."Нет! Все мысли материальны, нельзя даже его сюда приносить!"– закричала Бузова, когда рабочие устанавливали гроб на стулья.После Ольгаобратилась к Федору и строго-настрого запретила ему выполнять требованияредакторов шоу. Когда же артистке самой предложили оценить удобство и красотудеревянного изделия, она ответила отрицательно.В итоге Смолов отказался изображать покойника. Спортсменупришлось писать артисту следующую фразу: "Я гордость и лицо нации, а всезавистники с тобой во главе пусть сосут жопу". После Федор отметил, что у ЮрКисс– воспитанный и умный парень, который не примет это сообщение близко к сердцу.