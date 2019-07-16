Певица Слава пришла гостьей в студию Вечернего шоу с Аллой Довлатовой на Русском радио. Там исполнительница дала интервью, ответив на самые каверзные вопросы.

Певица Слава пришла гостьей в студию "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Там исполнительница дала интервью, ответив на самые каверзные вопросы.Первым делом речь зашла об ее отношении к "обнаженным" снимкам 19-летней дочери Александры, которые постоянно всплывают в Сети. Музыкантша ответила, что относится к этому абсолютно спокойно."Я и сама раньше без проблем могла оголиться. Просто сейчас уже почти в сорок лет, как-то не до этого. У нее шикарная фигура, так почему бы ее не показать окружающим", – отметила Слава.Также звезда отметила, что единственное, к чему она относилась отрицательно – это татуировки на теле своего ребенка. "До 19 лет не разрешала ей ничего делать. Но потом пошло-поехало", – поделилась певица.Конечно, не обошлось без вопросов о личной жизни артистки. Ведь многих до сих пор интересует, как ей удается уживаться с супругом – бывшим генеральным директором ЗАО "Национальная резервная корпорация" Анатолием Данилицким. Ведь муж старше Славы на 28 лет."Мне вообще кажется, что в последние годы он становится все моложе, а я старею", – призналась светская дива.Она считает, что залог их счастливой семейной жизни заключается в том, что они оба тельцы по знаку зодиака. Они оба довольно терпеливые, кроме того Анатолий всегда знает, когда стоит промолчать."Я ведь раньше такое несла. Кричала, орала на него. А потом мне было стыдно за свои слова и эмоции, которые порой били через край", – открыто заявила исполнительница.