За это ему назначили штраф в размере 240 тысяч рублей

За это ему назначили штраф в размере 240 тысяч рублейЖителя Мурома признали виновным в нарушении тайны телефонных переговоров, неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну.В середине 2016 года молодой человек устроился в одну из крупных телефонных компаний.В январе 2017 года он, используя базу данных салона сотовой связи, несколько раз подделывал заявления клиентов на получение сведений о соединениях, получал данные и копировал их на сменный носитель, намереваясь продать информацию сторонним заинтересованным лицам. Однако так и не нашел желающих купить у него флешку.Приговором Муромского городского суда молодому человеку назначили штраф в размере 240 тысяч рублей.