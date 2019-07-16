Кампания по выборам в Верховную раду Украины вышла на финишную прямую. Оппоненты не стесняются публиковать друг на друга даже самый дикий компромат. Досталось и бывшему президенту Петру Порошенко: его уличили в поведении, не достойном публичного политика.

Кампания по выборам в Верховную раду Украины вышла на финишную прямую. Оппоненты не стесняются публиковать друг на друга даже самый дикий компромат. Досталось и бывшему президенту Петру Порошенко: его уличили в поведении, не достойном публичного политика.Несмотря на сокрушительное поражение в президентской гонке,бывший украинский лидер намерен взять реванш на выборах в Верховную раду, докоторых осталось менее недели. Политик идет во главе партии "Европейскаясолидарность".Одним из главных конкурентов Порошенко является певецСвятослав Вакарчук и его партия "Голос". По мнению последнего,экс-президент ведет против него нечестную игру. Вакарчук обвинил Порошенко вдезинформации: якобы сторонники бывшего главы государства организовали против"Голоса" СМС-рассылку.Сообщения с черным пиаром, утверждает Вакарчук, идут стелефонного номера, с которого приходило приглашение на встречу с Порошенко воЛьвове. "Это называется "спалились", – заметил музыкант.Вакарчук обвинил в неискренности. Певец напомнил,что экс-президент в свое время прекрасно уживался с Виктором Януковичем: былодним из создателей "Партии регионов", работал в правительствеНиколая Азарова.Поэтому в партию "Голос" Порошенко точно бы невзяли, уверен Вакарчук. "Никто не может стать членом нашей команды, еслион сотрудничал с преступным режимом Януковича", – пояснил музыкант.Внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.Центризбирком Украины зарегистрировал 22 партии, а также 3184 кандидата помажоритарным округам. Выборы пройдут по смешанной системе.По данным последнего соцопроса Киевского международногоцентра социологии, наибольшие шансы попасть в новый состав украинскогопарламента имеют пять партия. Среди них – пропрезидентская партия "Слуганарода", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейскаясолидарность", "Батьківщина" Юлии Тимошенко, а также "Силаи честь".Вакарчуку же, видимо, придется смириться с поражением. Его"Голос" набирает всего лишь 4% голосов избирателей и остается забортом обновленной Верховной рады, прогнозируют исследователи.