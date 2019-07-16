Кампания по выборам в Верховную раду Украины вышла на финишную прямую. Оппоненты не стесняются публиковать друг на друга даже самый дикий компромат. Досталось и бывшему президенту Петру Порошенко: его уличили в поведении, не достойном публичного политика.
Кампания по выборам в Верховную раду Украины вышла на финишную прямую. Оппоненты не стесняются публиковать друг на друга даже самый дикий компромат. Досталось и бывшему президенту Петру Порошенко: его уличили в поведении, не достойном публичного политика.
Несмотря на сокрушительное поражение в президентской гонке,
бывший украинский лидер намерен взять реванш на выборах в Верховную раду, до
которых осталось менее недели. Политик идет во главе партии "Европейская
солидарность".
Одним из главных конкурентов Порошенко является певец
Святослав Вакарчук и его партия "Голос". По мнению последнего,
экс-президент ведет против него нечестную игру. Вакарчук обвинил Порошенко в
дезинформации: якобы сторонники бывшего главы государства организовали против
"Голоса" СМС-рассылку.
Сообщения с черным пиаром, утверждает Вакарчук, идут с
телефонного номера, с которого приходило приглашение на встречу с Порошенко во
Львове. "Это называется "спалились", – заметил музыкант.
Вакарчук обвинил в неискренности. Певец напомнил,
что экс-президент в свое время прекрасно уживался с Виктором Януковичем: был
одним из создателей "Партии регионов", работал в правительстве
Николая Азарова.
Поэтому в партию "Голос" Порошенко точно бы не
взяли, уверен Вакарчук. "Никто не может стать членом нашей команды, если
он сотрудничал с преступным режимом Януковича", – пояснил музыкант.
Внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.
Центризбирком Украины зарегистрировал 22 партии, а также 3184 кандидата по
мажоритарным округам. Выборы пройдут по смешанной системе.
По данным последнего соцопроса Киевского международного
центра социологии, наибольшие шансы попасть в новый состав украинского
парламента имеют пять партия. Среди них – пропрезидентская партия "Слуга
народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская
солидарность", "Батьківщина" Юлии Тимошенко, а также "Сила
и честь".
Вакарчуку же, видимо, придется смириться с поражением. Его
"Голос" набирает всего лишь 4% голосов избирателей и остается за
бортом обновленной Верховной рады, прогнозируют исследователи.