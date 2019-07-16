Президент Белоруссии Александр Лукашенко выстраивает контакты с новым украинским лидером Владимиром Зеленским. Осенью главы государств встречаются в Житомире. По мнению экспертов, Лукашенко будут обсуждать со своим коллегой совместные действия за спиной у российского лидера Владимира Путина.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выстраивает контакты с новым украинским лидером Владимиром Зеленским. Осенью главы государств встречаются в Житомире. По мнению экспертов, Лукашенко будут обсуждать со своим коллегой совместные действия за спиной у российского лидера Владимира Путина.
Лукашенко попытается замять неловкость, которая возникла
между ним и Зеленским во время выборов президента Украины. Белорусский лидер
публично поддержал Петра Порошенко и до последнего надеялся на его победу,
отметил политолог Александр Класковский.
По словам эксперта, Лукашенко попытается установить
доверительный и дружеский контакт с Зеленским, чтобы показать, что разногласий
между президентами нет. Одной из главных тем переговоров станет экономическое
сотрудничество, полагает Класковский.
Он напомнил, что при Порошенко между Минском и Киевом
действовало множество взаимовыгодных бизнес-схем. "Вероятно, пока у
Лукашенко нет уверенности, что с новым президентом, который позиционирует себя
как абсолютно народный и неподкупный, удастся найти общий язык", – сказал
эксперт в комментарии "Салідарнасці".
Белорусский лидер хоть и позиционирует себя как союзника
Москвы, тем не менее, будет вести тайные переговоры с Зеленским за спиной у
Путина. Голосование в ООН против украинских резолюций Класковский назвал
"ритуальными шагами", необходимыми, чтобы не злить Кремль.
"Одним из предметов разговора Лукашенко и Зеленского
станет вопрос, как сохранить позитивные отношения и при этом не вызвать
излишнего раздражения Москвы. Это тема скорее будет кулуарной, чем публичной",
– уверен Класковский.
Оба президента преследуют свои цели на предстоящей встрече,
отметил эксперт. Зеленский хочет показать себя как политика, способного решать
накопившиеся проблемы. Лукашенко же намерен и дальше примерять на себя роль
миротворца, способствуя урегулированию в Донбассе.
Встреча Зеленского и Лукашенко состоится на II Форуме
регионов в украинском Житомире. Мероприятие запланировано на октябрь этого
года.