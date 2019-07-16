Президент Белоруссии Александр Лукашенко выстраивает контакты с новым украинским лидером Владимиром Зеленским. Осенью главы государств встречаются в Житомире. По мнению экспертов, Лукашенко будут обсуждать со своим коллегой совместные действия за спиной у российского лидера Владимира Путина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выстраивает контакты с новым украинским лидером Владимиром Зеленским. Осенью главы государств встречаются в Житомире. По мнению экспертов, Лукашенко будут обсуждать со своим коллегой совместные действия за спиной у российского лидера Владимира Путина.Лукашенко попытается замять неловкость, которая возникламежду ним и Зеленским во время выборов президента Украины. Белорусский лидерпублично поддержал Петра Порошенко и до последнего надеялся на его победу,отметил политолог Александр Класковский.По словам эксперта, Лукашенко попытается установитьдоверительный и дружеский контакт с Зеленским, чтобы показать, что разногласиймежду президентами нет. Одной из главных тем переговоров станет экономическоесотрудничество, полагает Класковский.Он напомнил, что при Порошенко между Минском и Киевомдействовало множество взаимовыгодных бизнес-схем. "Вероятно, пока уЛукашенко нет уверенности, что с новым президентом, который позиционирует себякак абсолютно народный и неподкупный, удастся найти общий язык", – сказалэксперт в комментарии "Салідарнасці".Белорусский лидер хоть и позиционирует себя как союзникаМосквы, тем не менее, будет вести тайные переговоры с Зеленским за спиной уПутина. Голосование в ООН против украинских резолюций Класковский назвал"ритуальными шагами", необходимыми, чтобы не злить Кремль."Одним из предметов разговора Лукашенко и Зеленскогостанет вопрос, как сохранить позитивные отношения и при этом не вызватьизлишнего раздражения Москвы. Это тема скорее будет кулуарной, чем публичной",– уверен Класковский.Оба президента преследуют свои цели на предстоящей встрече,отметил эксперт. Зеленский хочет показать себя как политика, способного решатьнакопившиеся проблемы. Лукашенко же намерен и дальше примерять на себя рольмиротворца, способствуя урегулированию в Донбассе.Встреча Зеленского и Лукашенко состоится на II Форумерегионов в украинском Житомире. Мероприятие запланировано на октябрь этогогода.