Солист группы Ласковый май был экстренно госпитализирован. Юрий Шатунов перенес операцию.

Солист группы "Ласковый май" был экстренно госпитализирован.Юрий Шатунов перенес операцию.Артист был на гастролях, когда почувствовал недомогание. Юрий Шатунов не стал отменять концерты, ведь вкаждом городе его ожидали полные залы поклонников. Чтобы выходить на сцену, знаменитостьпринимала антибиотики и обезболивающие.Оказалось, Юрий Шатунов на ногах перенес тяжелую простуду, уже в Москве вокалисту пришлось лечь в больницу. Как сообщает директор звезды АркадийКудряшов, у Шатунова диагностировали серьезный воспалительный процесс левойгайморовой пазухи, с операцией медлить было нельзя.В клинике знаменитость пробыла более 10 дней. Сегодня, 16июля, Юрия Шатунова выписали, он почувствовал себя лучше. Исполнитель благодарен докторам, которые поставили его на ноги такбыстро. Также, по словам солиста "Ласкового мая", его выздоровлению способствовала поддержка друзей, близких и поклонников."Рядом была моя семья, моя команда. После операции, покалежал в больнице, читал комментарии поклонников в соцсетях. Они меняподбадривали: "Юра, давай быстрее выздоравливай!" Ребята, спасибо всем вам заморальную поддержку!" – цитирует .Какое-то время артист будет наблюдаться у врачей, а послеотправится на отдых и реабилитацию. Вместе с семьей Юрий Шатунов уедет вСочи."Сначала остановимся в отеле Андрея Разина, покупаемся наморе, а потом отправимся на Красную поляну погонять на горных велосипедах. Может,махнем за дикой форелью на рыбалку", – поделился солист "Ласкового мая" .