Появилась информация, что в ДТП попал автомобиль Филиппа Киркорова. Якобы водитель на справился с управлением на мокрой дороге.

Появилась информация, что в ДТП попал автомобиль Филиппа Киркорова. Якобы водитель на справился с управлением на мокрой дороге.Вначале ряд СМИ обнародовал данные, будто фура с реквизитом для следующего концерта Филиппа Киркорова опрокинулась под Волгодонском. Репортеры связались с самим поп-королем. "Никто никуда не переворачивался, просто грузовик съехал в кювет", – объяснил популярный исполнитель."Вск нормально, ничего не перевернулось. Просто скользкая дорога была, дождь. Ночью переезжали из Волгодонска на гастроли в Крым. И просто водитель чуть-чуть не справился с управлением и съехал в кювет. Уже все нормально. Вызвали МЧС, фуры уже на подъезде в Крым", – цитирует Филиппа Киркорова радио "Говорит Москва". Певец заверил общественность, что его концерты состоятся по графику, без изменений и переносов.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что фура с оборудованием для шоу Филиппа Киркорова "Я" перевернулась на мокрой дороге по пути из Волгодонска в Крым. В Сети появилось видео, сделанное проезжающим мимо водителем, на котором отчетливо видно, как огромная фура съехала с трассы на обочину.