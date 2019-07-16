Тверской суд Москвы заключил под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании Новый поток Дмитрия Мазурова. Он подозревается в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО Сбербанк.

Тверской суд Москвы заключил под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Он подозревается в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк".Судья огласила, что суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, сообщает РИА Новости. Мазуров подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).В заседании принимал участие представитель Сбербанка. Он поддержал ходатайство следствия об избрании меры наказания Мазурову. Согласно материалам дела, уголовное дело было возбуждено по инициативе представителей банка, а также при содействии его президента Германа Грефа.Следователь и прокурор настаивали на мере пресечения основателя нефтегазовой компании, поскольку посчитали, что при иной мере ограничения свободы Мазуров будет иметь возможность осуществлять преступную деятельность, а также сможет оказывать давление на свидетелей по делу или вовсе покинуть страну. Следователь отметил, что у родственников подозреваемого имеется недвижимость за рубежом.В свою очередь Дмитрий Мазуров своей вины не признал и назвал уголовное дело "смешным". Также в суде стало известно, что основатель нефтегазовой компании совместно с безработной супругой воспитывают двоих несовершеннолетних детей, одному из них не исполнилось и года.Ранее сообщалось, что Мазуров был задержан 13 июля в Шереметьеве. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве — он мог украсть более трех миллиардов долларов у Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка.В настоящее время группа "Новый поток" лишилась всех основных активов. Завод находится в процедуре банкротства. Сбербанк сообщил, что предприятие начнет полноценную работу до конца июля 2019 года.