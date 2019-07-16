Гарик Харламов ответил на критику в свой адрес привычным способом: шоумен опубликовал новый пародийный ролик. теперь творчеством юмориста охвачены обе ведущие программы Давай поженимся.

Гарик Харламов ответил на критику в свой адрес привычным способом: шоумен опубликовал новыйпародийный ролик. теперь творчеством юмориста охвачены обе ведущие программы"Давай поженимся".Новый удар по передаче "Давай поженимся" ГарикХарламов нанес с помощью Наташи Королевой. Ролик начинается с клипа певицы"Маленькая страна" – и внезапно строчка припева рифмуется с тем самымнепечатным словом, которое высмеивает в своих произведениях шоумен. Произноситего, конечно, Лариса Гузеева.Ролик всего за 3 часа собрал больше 700 тысяч просмотров. Комментаторы,в основном, благодарят юмориста за доставленные положительные эмоции. Однако,как известно, творчество Гарика Харламова не всем по душе.Видео в Instagram стало ответом на критику, прозвучавшую в адрес юмориста из уст РозыСябитовой – соведущей Ларисы Гузеевой. Телесваха в недавнем интервью заявила,что у ребят из Comedy Clubтворческий кризис."Хотя они очень талантливые, но, видимо, просто ужевыдохлись в поиске тем. Поэтому выхватывают наши сюжеты из контекста, и имкажется, что это смешно. Это непрофессионально", – приводит слова Сябитовой "Комсомольская правда".Один из роликов, где Гузеева употребила нецензурноевыражение (им обычно называют лиц нетрадиционной сексуальной ориентации), сталнастоящим хитом интернета. При этом в конечную версию программы "Давайпоженимся!" выражение не попало. Однако кто-то слил этот фрагмент в соцсети,а просто не мог пройти мимо.