Гарик Харламов ответил на критику в свой адрес привычным способом: шоумен опубликовал новый
пародийный ролик. теперь творчеством юмориста охвачены обе ведущие программы
Давай поженимся.
Гарик Харламов ответил на критику в свой адрес привычным способом: шоумен опубликовал новый
пародийный ролик. теперь творчеством юмориста охвачены обе ведущие программы
"Давай поженимся".
Новый удар по передаче "Давай поженимся" Гарик
Харламов нанес с помощью Наташи Королевой. Ролик начинается с клипа певицы
"Маленькая страна" – и внезапно строчка припева рифмуется с тем самым
непечатным словом, которое высмеивает в своих произведениях шоумен. Произносит
его, конечно, Лариса Гузеева.
Ролик всего за 3 часа собрал больше 700 тысяч просмотров. Комментаторы,
в основном, благодарят юмориста за доставленные положительные эмоции. Однако,
как известно, творчество Гарика Харламова не всем по душе.
Видео в Instagram стало ответом на критику, прозвучавшую в адрес юмориста из уст Розы
Сябитовой – соведущей Ларисы Гузеевой. Телесваха в недавнем интервью заявила,
что у ребят из Comedy Club
творческий кризис.
"Хотя они очень талантливые, но, видимо, просто уже
выдохлись в поиске тем. Поэтому выхватывают наши сюжеты из контекста, и им
кажется, что это смешно. Это непрофессионально", – приводит слова Сябитовой "Комсомольская правда".
Один из роликов, где Гузеева употребила нецензурное
выражение (им обычно называют лиц нетрадиционной сексуальной ориентации), стал
настоящим хитом интернета. При этом в конечную версию программы "Давай
поженимся!" выражение не попало. Однако кто-то слил этот фрагмент в соцсети,
а просто не мог пройти мимо.