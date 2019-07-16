Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в ЖЖ прокомментировала домыслы о том, что телеведущая тайно вышла замуж. По ее мнению, Юлия Барановская обязательно рассказала о таком важном событии во всеуслышание.

Скандальныйблогер Лена Миро в своем микроблоге в "ЖЖ" прокомментировала домыслы о том, чтотелеведущая тайно вышла замуж. По ее мнению, Юлия Барановская обязательно рассказалао таком важном событии во всеуслышание."Внезапная новость: женились! И наулице толстожопых перевернулся грузовик с ништяками! Надо же, вот же ж радость –бабу взяли замуж с приплодом! Да еще, как в дешевых романах, сделали это тайно!"– жестоко высмеяла телезвезду блогер. "Адекватному человеку (мне) было понятно сразу, что,если бы вдруг кто-то и взял Барановскую с детьми замуж, она бы орала благимматом от радости на каждом углу", – уверена Миро.Светский обозреватель напомнила, что ЮлииБарановской – "под сорок". "Она – типичная курица, мечтавшая пожить за счетмужика. Будет ли такая баба скрывать свою свадьбу? Пусть самый захудалый муж,зато – свой!" – сделала плевок в сторону ведущей блогер.Она на сто процентов убеждена в том, что ЮлияБарановская обязательно закатила бы пышнуюсвадьбу, даже если бы ей пришлось взять на торжество кредит. "Вы поймите логикуэтой бабы: не была женой, родила вне брака. Да замужество – это голубая мечта,и о таком событии она визжала бы на каждом углу", – заключила Миро.Как писали "Дни.ру", ранее несколько изданий сообщили о том, будто бы ЮлияБарановская тайно вышла замуж в Камбодже. Якобы на торжестве присутствовалитолько самые близкие. Избранником телеведущей назвали журналиста АлександраТелесова. Однако сама эти слухи опровергла.Напомним, утелеведущей трое детей от футболиста Андрея Аршавина, но пара так и не оформилаотношения. ни разу не была замужем.