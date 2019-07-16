Скандальный
блогер Лена Миро в своем микроблоге в ЖЖ прокомментировала домыслы о том, что
телеведущая тайно вышла замуж. По ее мнению, Юлия Барановская обязательно рассказала
о таком важном событии во всеуслышание.
Скандальный
блогер Лена Миро в своем микроблоге в "ЖЖ" прокомментировала домыслы о том, что
телеведущая тайно вышла замуж. По ее мнению, Юлия Барановская обязательно рассказала
о таком важном событии во всеуслышание.
"Внезапная новость: женились! И на
улице толстожопых перевернулся грузовик с ништяками! Надо же, вот же ж радость –
бабу взяли замуж с приплодом! Да еще, как в дешевых романах, сделали это тайно!"
– жестоко высмеяла телезвезду блогер. "Адекватному человеку (мне) было понятно сразу, что,
если бы вдруг кто-то и взял Барановскую с детьми замуж, она бы орала благим
матом от радости на каждом углу", – уверена Миро.
Светский обозреватель напомнила, что Юлии
Барановской – "под сорок". "Она – типичная курица, мечтавшая пожить за счет
мужика. Будет ли такая баба скрывать свою свадьбу? Пусть самый захудалый муж,
зато – свой!" – сделала плевок в сторону ведущей блогер.
Она на сто процентов убеждена в том, что Юлия
Барановская обязательно закатила бы пышную
свадьбу, даже если бы ей пришлось взять на торжество кредит. "Вы поймите логику
этой бабы: не была женой, родила вне брака. Да замужество – это голубая мечта,
и о таком событии она визжала бы на каждом углу", – заключила Миро.
Как писали "Дни.ру", ранее несколько изданий сообщили о том, будто бы Юлия
Барановская тайно вышла замуж в Камбодже. Якобы на торжестве присутствовали
только самые близкие. Избранником телеведущей назвали журналиста Александра
Телесова. Однако сама эти слухи опровергла.
Напомним, у
телеведущей трое детей от футболиста Андрея Аршавина, но пара так и не оформила
отношения. ни разу не была замужем.