Виктория Дайнеко не намерена отказываться от откровенных фотосессий. Певица уверена, что такой пример никак не вредит ее дочери.

Виктория Дайнеко не намерена отказываться от откровенных фотосессий.Певица уверена, что такой пример никакне вредит ее дочери.Поклонники Виктории Дайнеко не разделяют ее страсти кфотографиям в стиле ню. Артистка часто принимала участие в откровенныхфотосессиях и украшала обложки глянцевых изданий для мужчин. Однако певице неперестают напоминать, что она – мать, и подает плохой пример своейчетырехлетней дочери Лидии.Виктория Дайнеко призналась, что устала от подобныхкомментариев – и решила разъяснить свою позицию. По словам певицы, то, что онамать, не исключает и того факта, что артистка остается женщиной."Если я мама, это не значит, что я не мечтаю сняться вмужском журнале или в кино на шпильках и с автоматом, как Анджелина Джоли. Я неплоский лист бумаги, у меня все-таки чуть больше граней",– цитирует Викторию .Напомним, что дочь Лидию широкая публика досих пор не видела – певица так и не опубликовала ни одной фотографии всоцсетях. Хотя подробностями жизни своей принцессы артистка делится охотно.частности, рассказывает, что четырехлетняя дочь часто сопровождает ее впутешествиях. Певица не видит проблем в том, чтобы собраться и отправиться впоездку с ребенком. Виктория хочет, чтобы маленькая Лидия пережила тот жнвосторг, который испытывает от поездок артистка.