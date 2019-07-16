Виктория Дайнеко не намерена отказываться от откровенных фотосессий.
Певица уверена, что такой пример никак
не вредит ее дочери.
Виктория Дайнеко не намерена отказываться от откровенных фотосессий.
Певица уверена, что такой пример никак
не вредит ее дочери.
Поклонники Виктории Дайнеко не разделяют ее страсти к
фотографиям в стиле ню. Артистка часто принимала участие в откровенных
фотосессиях и украшала обложки глянцевых изданий для мужчин. Однако певице не
перестают напоминать, что она – мать, и подает плохой пример своей
четырехлетней дочери Лидии.
Виктория Дайнеко призналась, что устала от подобных
комментариев – и решила разъяснить свою позицию. По словам певицы, то, что она
мать, не исключает и того факта, что артистка остается женщиной.
"Если я мама, это не значит, что я не мечтаю сняться в
мужском журнале или в кино на шпильках и с автоматом, как Анджелина Джоли. Я не
плоский лист бумаги, у меня все-таки чуть больше граней",
– цитирует Викторию .
Напомним, что дочь Лидию широкая публика до
сих пор не видела – певица так и не опубликовала ни одной фотографии в
соцсетях. Хотя подробностями жизни своей принцессы артистка делится охотно.
В
частности, рассказывает, что четырехлетняя дочь часто сопровождает ее в
путешествиях. Певица не видит проблем в том, чтобы собраться и отправиться в
поездку с ребенком. Виктория хочет, чтобы маленькая Лидия пережила тот жн
восторг, который испытывает от поездок артистка.