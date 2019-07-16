Начальником спецподразделения ФСБ Альфа временно назначен полковник Кирилл Курносов. Он был заместителем уволенного Валерия Канакина. Курносов участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, освобождал заложников в Беслане в 2004 году. Окончательное решение о назначении начальника Альфы примет президент России Владимир Путин по представлению директора ФСБ Александра Бортникова.

Начальником спецподразделения ФСБ "Альфа" временно назначен полковник Кирилл Курносов. Он был заместителем уволенного Валерия Канакина. Курносов участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, освобождал заложников в Беслане в 2004 году. Окончательное решение о назначении начальника "Альфы" примет президент России Владимир Путин по представлению директора ФСБ Александра Бортникова.Отставка Канакина и назначение Курносова не связано с задержанием по подозрению в разбое ряда офицеров ФСБ, считает почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. По мнению Гончарова, увольнение Валерия Канакина не связано с уголовным делом о разбое нескольких сотрудников "Альфы". У Канакина закончился контракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Алексея Филатова. Назначение также состоялось до "известных событий", добавляет Сергей Гончаров.Московский гарнизонный военный суд в начале июля 2019 года отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое в особо крупном размере. Еще двое бойцов спецподразделения были отправлены под домашний арест.Ранее сообщалось, что были задержаны шесть сотрудников ФСБ России — три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел", два офицера управления "К", а также сотрудник Академии ФСБ. Все они подозреваются в организации нападений на предпринимателя, который принес в один из банков для внесения на депозит 136 миллионов рублей.Действовавшие, предположительно, по наводке сотрудника банка, сотрудники ФСБ отобрали у предпринимателя деньги. Они сослались на то, что это якобы черный нал. Видимо, для того, чтобы его обелить, сотрудники банка и ФСБ поделили отобранные миллионы между собой.