Запрет ввоза на Украину товаров из России продлен до 31 декабря 2020 года. Такое решение принял украинский кабмин. Украинское правительство 1- апреля расширило список запрещенных к ввозу на Украину российских товаров. Из России запрещается импортировать на Украину одежду, обувь, бумагу и картон, трубы, отдельные виды машиностроительной и легкой промышленности и ряд изделий металлообработки.

Запрет ввоза на Украину товаров из России продлен до 31 декабря 2020 года. Такое решение принял украинский кабмин. Украинское правительство 1- апреля расширило список запрещенных к ввозу на Украину российских товаров. Из России запрещается импортировать на Украину одежду, обувь, бумагу и картон, трубы, отдельные виды машиностроительной и легкой промышленности и ряд изделий металлообработки. С 1 июля 2019 года украинское эмбарго распространяется на клинкеры – сырье для изготовления цемента, на все готовые виды цемента, а также на азотные, калийные, фосфорные минеральные удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины. В расширенный перечень вошли также спички, фанера, обои, металлические и из углеродистой стали провода, трубы и трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальная посуда, а также российские автомобили, мотоциклы, тракторы и другие транспортные средства. А с 1 марта 2020 года запрещается ввоз на Украину из России бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.1 января 2016 года начал действовать режим зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом, напоминает РИА Новости. Для защиты внутреннего рынка с этого дня Россия ввела эмбарго на ввоз украинских товаров, а также ограничения на их транзит через свою территорию.При этом грузовые перевозки с Украины в Казахстан через российскую территорию должны осуществляться только через установленные пункты пропуска при контроле системы ГЛОНАСС.Отношения Москвы и Киева испортились на фоне ситуации в Донбассе. Киев, начавший в апреле 2014 года так называемую Антитеррористическую операцию в Донбассе, обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Жертвами АТО стали порядка 14 тысяч человек. Верховная рада Украины в январе 2015 года приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".Москва обвинения отрицает. Россия наряду с Германией и Францией является гарантом Минских соглашений. Их цель – прекращение гражданского конфликта на востоке Украины. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована, чтобы Киев преодолел внутриполитический и экономический кризис.