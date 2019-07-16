Художник-постановщик десятков известных советских фильмов, участник Великой Отечественной войны, народный художник РФ Стален Волков скончался в возрасте 93 лет.

Художник-постановщик десятков известных советских фильмов, участник Великой Отечественной войны, народный художник РФ Стален Волков скончался в возрасте 93 лет.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Союзе кинематографистов РФ.Отмечается, что Стален Никандрович скончался 13 июля. Отмечается, что "из жизни ушел из жизни выдающийся кинематографист, добрый, отзывчивый человек, о котором все мы вспоминаем с большой теплотой.Прощание с Волковым состоится 18 июля в 12:00 в морге Центральной клинической больницы Москвы.Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК и затем всю свою жизнь проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".На его творческом счету участие в создании около 25 фильмов, среди которых "Идиот", "Белые ночи", "Свет далекой звезды", "Братья Карамазовы", "Живые и мертвые", "Неповторимая весна", "Директор" и других.