Также поступило сообщение о минировании корпуса Высшей школы экономики

Также поступило сообщение о минировании корпуса Высшей школы экономикиВсе учебные корпуса и общежития Уральского федерального университета эвакуированы после получения анонимного сообщения о минировании зданий. Об этом сообщал РИА Новости со ссылкой на проректора вуза Алексея Фаюстова.В свою очередь Telegram-канала Mash пишет об эвакуации корпуса Высшей школы экономики на Мясницкой в Москве, где находится приемная комиссия университета. Причина та же – поступление анонимного сообщения о минировании здания. На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, проводится проверка.