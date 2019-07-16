Маргарита Терехова почти не встает с постели. Знаменитая
актриса не узнает своих близких.
Маргарита Терехова почти не встает с постели. Знаменитая
актриса не узнает своих близких.
Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера уже 13
лет. Уже давно 76-летняя актриса не появляется на людях, ее состояние все
ухудшается.
За больной Маргаритой Тереховой ухаживает ее дочь Анна. Она
рассказывает, что ее мать перестала разговаривать, актриса не узнает своих
близких.
Тем не менее, Анна все свободное время проводит у постели
больной. Она утешается, вспоминая детство, когда Маргарита Терехова была полна
сил и не жаловалась на здоровье.
"Сейчас мама
очень изменилась – болеет, лежит и, к сожалению, уже не говорит… Но я вижу ее
глаза. Такие же добрые, как раньше. Иногда она улыбается. Прилягу рядом – она
меня гладит по волосам", – рассказала Анна Терехова.
В недавнем интервью изданию дочь
предположила, что ее мать не нашла "своего"
мужчины. По словам Анны, она чувствовала: маме всегда хотелось, чтобы рядом был
тот, кто мог бы защитить, утешить и помочь.
Я видела, когда мама влюблялась, как горели ее глаза. И как
потом потухали, когда отношения заканчивались. Думаю, ей просто не повезло
найти своего мужчину,
– сказала Анна Терехова.
По словам дочери, ощущала и тяжело
переживала свое одиночество. Несмотря на то, что ее двое детей всегда были
рядом, актрисе, конечно, не хватало именно мужской любви.