Маргарита Терехова почти не встает с постели. Знаменитая актриса не узнает своих близких.

Маргарита Терехова почти не встает с постели. Знаменитаяактриса не узнает своих близких.Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера уже 13лет. Уже давно 76-летняя актриса не появляется на людях, ее состояние всеухудшается.За больной Маргаритой Тереховой ухаживает ее дочь Анна. Онарассказывает, что ее мать перестала разговаривать, актриса не узнает своихблизких.Тем не менее, Анна все свободное время проводит у постелибольной. Она утешается, вспоминая детство, когда Маргарита Терехова была полнасил и не жаловалась на здоровье."Сейчас мамаочень изменилась – болеет, лежит и, к сожалению, уже не говорит… Но я вижу ееглаза. Такие же добрые, как раньше. Иногда она улыбается. Прилягу рядом – онаменя гладит по волосам", – рассказала Анна Терехова.В недавнем интервью изданию дочьпредположила, что ее мать не нашла "своего"мужчины. По словам Анны, она чувствовала: маме всегда хотелось, чтобы рядом былтот, кто мог бы защитить, утешить и помочь.Я видела, когда мама влюблялась, как горели ее глаза. И какпотом потухали, когда отношения заканчивались. Думаю, ей просто не повезлонайти своего мужчину,– сказала Анна Терехова.По словам дочери, ощущала и тяжелопереживала свое одиночество. Несмотря на то, что ее двое детей всегда былирядом, актрисе, конечно, не хватало именно мужской любви.