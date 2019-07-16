Самолет вернулся. Все пассажиры в аэропорту Казани. Об этом сообщает авиакомпания Победа. Пассажирский Boeing-737-800 из аэропорта Казани вылетел в 20 часов 55 минут 15 июля в Санкт-Петербург. Однако рейс DP-548 до аэропорта Пулкова не долетел. Самолет вернулся в Казань из-за технических проблем.

Самолет вернулся. Все пассажиры в аэропорту Казани. Об этом сообщает авиакомпания "Победа". Пассажирский Boeing-737-800 из аэропорта Казани вылетел в 20 часов 55 минут 15 июля в Санкт-Петербург. Однако рейс DP-548 до аэропорта Пулкова не долетел. Самолет вернулся в Казань из-за технических проблем.Неисправность не помешала самолету благополучно приземлиться, сообщает "Интерфакс". На борту лайнера находились 185 пассажиров и шестеро членов экипажа. Повторная попытка вылета в Северную столицу намечена на 23 часа по московскому времени.В авиакомпании пояснили, что самолет вернулся в Казань из-за задымления в салоне.