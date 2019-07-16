Народная молодежная сказка про старушку и унисекс.
Шёл Буратино по лесу, видит избушка, а в избушке старушка лежит усатая и глазастая. "Слышь, Бабуль, а что это у тебя глаза такие большие?" - спрашивает Буратино. "А это чтобы лучше видеть тебя" - отвечает старушка. "Слышь, бабуль, а чего это у тебя усы такие большие? Чего не выведешь?" - спрашивает Буратино. "А вот это уже не твое дело, Красная Шапочка!" - отвечает старушка. "Сама ты шапочка, - обиделся Буратино, - это модный колпачок полосатый!" А старушка скинула одеяло и оказалась волком, да как зарычит: "Съем тебя, девочка!" И хвать Буратино зубами! А зубы-то об дерево и сломались.
Мораль сказки проста: нынче мода унисекс, все одинаковое носят. Поэтому не спеши домогаться к девушкам, нарвешься на парня
еще анекдот!