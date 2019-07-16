16.07.2019

2019-07-16 10:50:20

В Чечне самолет рухнул на жилой дом

Легкомоторный самолет разбился в Шелковском районе Чечни. По предварительным данным, причиной стало нарушение пилотом правил безопасности полетов, сообщает со ссылкой на РИА Новости.



Самолет упал на частный жилой дом. Погибших нет, но известно о четырех пострадавших. Также сообщается, что в результате инцидента четыре села остались без света. СК начал доследственную проверку по факту произошедшего. Другие подробности уточняются.