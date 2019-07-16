Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов рассказал, как украинские каратели, применяя новый вид вооружений, ударили по собственным позициям. Погибли три бойца ВСУ, еще 11 получили ранения.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов рассказал, как украинские каратели, применяя новый вид вооружений, ударили по собственным позициям. Погибли три бойца ВСУ, еще 11 получили ранения, передает РИА Новости.ЧП произошло с бойцами 35-й бригады ВСУ, которые дважды использовали установки разминирования "УР-77" для стрельбы по мирным кварталам Докучаевска. Благодаря их непрофессионализму жертв среди гражданского населения не было. Однако во время одного из запусков солдаты выстрелили снарядом без тормозного каната, который необходим для правильной работы боеприпаса.В результате у снаряда отказал двигатель, и он упал на позиции карателей. Вес боеприпаса составляет около полутонны. Он уничтожил позицию, убил троих военнослужащих. 11 солдат получили ожоги различной степени тяжести и травмы.