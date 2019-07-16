Местный житель похитил транспорт, оставленный в подъезде дома.

12 июля в МО МВД России по «ЗАТО г. Радужный» обратился 23-летний местный житель, сообщивший, что из подъезда дома, расположенного в одном из кварталов города, был похищен велосипед. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 7000 рублей.По горячим следам сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого в хищении, 22-летнего жителя Владимира, который ранее проживал в Радужном.Молодой человек в содеянном сознался, пояснив, что похитил велосипед с целью дальнейшей реализации. Похищенное имущество злоумышленник продал случайному прохожему во Владимире.В отношении подозреваемого следователями МО МВД России по «ЗАТО г. Радужный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ (кража).