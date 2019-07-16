В транзитных зонах аэропортов, а также в местах нахождения пассажиров, прошедших предполетный просмотр, появятся специальные помещения для курения. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
В транзитных зонах аэропортов, а также в местах нахождения пассажиров, прошедших предполетный просмотр, появятся специальные помещения для курения. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Установка комнат, оборудованных вентиляционными системами,
оградит от табачного дыма некурящих людей, в том числе беременных женщин и
детей, отметил вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов.
Парламентарий напомнил о запрете на курение в общественных
местах. "Есть специальные нормы, которые требуют, чтобы курение
происходило там, где не находятся люди", – отметил заместитель председателя
Госдумы.
Зачастую зарегистрированные на рейс пассажиры, а также те,
кто находится в транзитной зоне аэропорта, не соблюдают установленные
ограничения на курение. "Предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта
разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными
системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих
людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе", -
сказал Неверов.
С 2013 года в помещениях и на территории российских
аэропортов действует полный запрет на курение. Принятый в первом чтении
нормативно-правовой акт о специальных местах для курильщиков был инициирован членом
фракции "Единая Россия", первым заместителем думского комитета по
информационной политике, информационным технологиям и связи Сергеем Боярским.
Напомним, в ходе пленарного заседания 16 июля Госдума также
приняла поправки в законодательство о технических средствах для тайного сбора
информации. Законопроект позволит защитить граждан от необоснованных обвинений
в шпионаже.