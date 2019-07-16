В транзитных зонах аэропортов, а также в местах нахождения пассажиров, прошедших предполетный просмотр, появятся специальные помещения для курения. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

В транзитных зонах аэропортов, а также в местах нахождения пассажиров, прошедших предполетный просмотр, появятся специальные помещения для курения. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.Установка комнат, оборудованных вентиляционными системами,оградит от табачного дыма некурящих людей, в том числе беременных женщин идетей, отметил вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов.Парламентарий напомнил о запрете на курение в общественныхместах. "Есть специальные нормы, которые требуют, чтобы курениепроисходило там, где не находятся люди", – отметил заместитель председателяГосдумы.Зачастую зарегистрированные на рейс пассажиры, а также те,кто находится в транзитной зоне аэропорта, не соблюдают установленныеограничения на курение. "Предлагаем в рамках обсуждаемого законопроектаразрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощнымисистемами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящихлюдей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе", -сказал Неверов.С 2013 года в помещениях и на территории российскихаэропортов действует полный запрет на курение. Принятый в первом чтениинормативно-правовой акт о специальных местах для курильщиков был инициирован членомфракции "Единая Россия", первым заместителем думского комитета поинформационной политике, информационным технологиям и связи Сергеем Боярским.Напомним, в ходе пленарного заседания 16 июля Госдума такжеприняла поправки в законодательство о технических средствах для тайного сбораинформации. Законопроект позволит защитить граждан от необоснованных обвиненийв шпионаже.