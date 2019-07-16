В Москве запустили тематический поезд Москва промышленная. Торжественная церемония прошла в электродепо на Красной Пресне. Курсировать состав будет по кольцевой линии. Во время поездки пассажиры смогут познакомиться с разными отраслями столичного производства.

В Москве запустили тематический поезд "Москва промышленная". Торжественная церемония прошла в электродепо на "Красной Пресне". Курсировать состав будет по кольцевой линии. Во время поездки пассажиры смогут познакомиться с разными отраслями столичного производства.Церемония запуска нового поезда – символическая, в стиле industrial, с лазерным шоу и звуковым перформансом. В полной темноте – в целях безопасности организаторы не включают освещение – журналистам дают возможность походить по составу. У поезда пять сдвоенных вагонов и каждый – по-своему интересен.Каждый вагон связан с конкретной отраслью московской промышленности. Один, например, посвящен авиации. Те, кто будут ездить в нем, смогут узнать об истории авиастроения или о том, например, как самолеты, созданные в Москве, участвовали в Великой Отечественной войне.Фармацевтика, автомобилестроение, пищевая, химическая промышленность. Есть вагон, посвященный особой экономической зоне.Идея принадлежит департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы. Вместе с 50 крупнейшими предприятиями они решили, что московскую промышленность надо продвигать, он ней надо рассказывать.650 крупных и средних предприятий, 700 тысяч работников – это шесть процентов населения столицы. Промышленность Москвы отчисляет в бюджет почти 400 миллиардов. Здесь создают почти все – от хлеба, колбасы и микроэлектроники до лекарств, автомобилей и ракет. Например, за прошлый год московские кондитерские фабрики выпустили 184 тонны конфет и шоколада. Столица – лидер российского несырьевого экспорта — 16 процентов в России. Обо всем этом и можно теперь узнать, прокатившись в новом поезде.Предполагается, что поезд перевезет три миллиона пассажиров. Каждый из этих людей как минимум обратит внимание на то, что московская промышленность – очень важная часть жизни столицы.