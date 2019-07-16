В Великом Новгороде на раскопках найдена берестяная грамота первой половины XII века, сообщает Интерфакс.

В Великом Новгороде на раскопках найдена берестяная грамота первой половины XII века, сообщает "Интерфакс".Письмена обнаружены вблизи кремля, в историческом центре города. Троицкий раскоп — базовый для работы археологической экспедиции. В пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника заявляют, что грамота сохранилась полностью, но содержит всего три слова.Однако, археологи не уточняют, какие именно эти слова.Исследования на Троицком раскопе продолжаются, а данная находка на нем стала уже 1115-й по счету.Троицкие раскопы несколько десятилетий являются источником уникальных находок. 1 июля здесь обнаружили другую берестяную грамоту XII века.Научный руководитель Новгородской археологической экспедиции академик РАН Валентин Янин полагает, что новгородская земля, вероятно, содержит около 20 тысяч таких "писем из глубины веков".