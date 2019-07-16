Мужчина признался, что в одной из квартир дома находится его знакомый, с которым они планировали совершить кражу ценных вещей и денежных средств у хозяйки квартиры...

«Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с оперативником уголовного розыска ОМВД России по Южнопортовому району задержали двоих приезжих мужчин 35 и 40 лет по подозрению в краже из квартиры», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.При патрулировании территории в ночное время на улице Мельникова полицейские наряда ППСП обратили внимание на стоящий автомобиль с заглушенным двигателем. Внутри находился неизвестный мужчина, который вел активную переписку по телефону. После проверки документов и личного досмотра полицейские обнаружили у гражданина скотч и ножницы. На просьбу инспекторов объяснить причину своего местонахождения по данному адресу, он не смог дать внятного ответа и стал заметно нервничать. При дальнейшем разбирательстве мужчина признался, что в одной из квартир дома находится его знакомый, с которым они планировали совершить кражу ценных вещей и денежных средств у хозяйки квартиры.В ходе проверки полицейские поднялись в указанную квартиру и задержали второго злоумышленника, когда он выходил из помещения. При личном досмотре у него были изъяты мужские наручные часы, банковские карты, денежные средства, принадлежащие потерпевшей. Общий ущерб составил более 1 миллиона рублей. Также у подозреваемого было изъято порошкообразное вещество, содержащее сильнодействующее снотворное.Позже в полицию с заявлением обратилась 39-летняя потерпевшая. По ее словам, она познакомилась с одним из злоумышленников около месяца назад. После совместного распития алкогольных напитков женщина почувствовала себя плохо, а подозреваемый воспользовался ситуацией и похитил имущество и денежные средства.Следствием ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18