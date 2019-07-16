Екатерина Стриженова попала в автомобильную аварию. В машину популярной ведущей въехал грузовик.

Екатерина Стриженова попала в автомобильную аварию. В машину популярной ведущей въехал грузовик.О ДТП стало известно благодаря посту самой Екатерины Стриженовой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная телеведущая опубликовала свою фотографию и написала: "Еду я сегодня на эфир (вернее я сплю на заднем сидении, меня везет водитель, на часах 3ч 50 мин утра). И вдруг прямо над головой сильный скрежет – в нас въехал грузовик! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала Екатерина Стриженова.К счастью, популярная телеведущая отделалась только испугом. "Это я к тому,что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои!!!!" – обратилась к общественности телебрюнетка.Ранее попала в другую неприятную ситуацию. В своем аккаунте она призвала подписчиков не верить сомнительным объявлениям в Сети. Телеведущая рассказала, что аферисты представляются ее агентами, договариваются о работе и предлагают перевести деньги, предоставляя свою банковскую карту.