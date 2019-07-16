Сотрудники ФСБ нашли в тайниках больше 640 граммов мефедрона

Сотрудники ФСБ нашли в тайниках больше 640 граммов мефедронаЖитель Владимира сбывал наркотики во Владимирской области. Вещество N-мефедрон он покупал в Московской области, каждая партия превышала 200 грамм.О том, где забрать очередную поставку, он узнавал в интернете, и на своём автомобиле привозил наркотики во Владимир. Запрещенные вещества мужчина продавал, оставляя их в тайниках-закладках.По данным УФСБ, мужчину задержали в апреле прошлого года. Сотрудники ФСБ нашли в тайниках больше 640 граммов мефедрона.Суд назначил владимирцу 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.