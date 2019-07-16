Среди девелоперов, получивших такую волзможность, застройщики, входящие в клуб инвесторов Москвы.

Москомстройинвест опубликовал список жилых проектов, которые смогут привлекать средства дольщиков без открытия эскроу-счетов. Ознакомиться с ним можно здесь."Список с указанием застройщиков, названий жилых комплексов, а также адресов строящихся объектов, на которые Москомстройинвестом выданы заключения о соответствии объекта критериям (ЗОСК), опубликован на официальной странице комитета на сайте мэра Москвы mos.ru", - отметила председатель Комитета Анастасия Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.В настоящее время Москомстройинвест выдал 276 заключений о соответствии критериям (ЗОСК). Среди девелоперов, получивших ЗОСК, в частности, застройщики, входящие в клуб инвесторов Москвы (ГК ПИК, ПСН, "Донстрой", "Инград", Capital Group, "Главстрой") и так далее, отмечается в нем.Этот список пока не окончательный, и у инвесторов еще есть возможность до 1 октября 2019 года подать в Москомстройинвест заявление на достройку объекта по старой схеме, привлекая деньги граждан напрямую, добавляется в сообщении, добавила Анастасия Пятова.С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%, Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний. Главгосстройнадзор контролирует строительную готовность проектов.