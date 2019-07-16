Волга подвергаются антропогенному воздействию, сопровождающемуся загрязнением.

Волга подвергаются антропогенному воздействию, сопровождающемуся загрязнением.Миллионные вливания в так называемое оздоровление Волги стали возможны в рамках национального проекта «Экология». Что изменится в ближайшие годы?Ох уж эти стокиНельзя купаться, причём не первый год. О том, что Волга, мягко говоря, не в идеальном состоянии, жители Костромы знают давно. Картинка не впечатляет: берега мелеют, в воде – грязь и «зелёнка».«Реки Волга и Кострома подвергаются антропогенному воздействию, сопровождающемуся загрязнением водных объектов через организованные в черте города выпуски неочищенных сточных вод, в которых содержание микроорганизмов, характеризующих эпидемиологическую безопасность, превышает гигиенический норматив в тысячи раз, – сделали вывод в региональном управлении Роспотребнадзора на основе лабораторных исследований перед началом купального сезона. – Кроме того, в сбрасываемых стоках обнаружены РНК вирусных инфекций (ротавирус)».Такое превышение, по мнению специалистов, подтверждает стойкое фекальное загрязнение, что чревато возникновением инфекционных заболеваний. Купание в такой воде может наградить энтеровирусной инфекцией с кишечной симптоматикой, брюшным тифом и иными заразами.Всё поправимо?Очистка сточных вод, которые негативно влияют на Волгу, – основная задача, которую необходимо решить в рамках экологического проекта. К тому же ситуация ещё не самая безнадёжная.«На совещании в Министерстве природных ресурсов было чётко обозначено, что Костромская область относится к наиболее благополучным экологическим регионам. В области отсутствуют вредные экологически опасные производства химической и металлургической промышленности, которые влияют на экологию акватории. В регионе низкое техногенное и антропогенное воздействие на водные объекты, а также отсутствуют свалки вблизи реки», – отметил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области Андрей Беляев в прошлом году, когда велось обсуждение по теме.Программа «Оздоровление Волги» включена в национальный проект «Экология». Из федерального бюджета Костромской области на мероприятия, которые позволят значительно сократить объёмы загрязнённых стоков, до 2021 года включительно будет выделено 915,7 млн рублей. В качестве софинансирования 9,2 млн рублей добавит областной бюджет и порядка 1 млн рублей – из средств местных бюджетов, – подчеркнули в областной администрации. – Постановлением администрации Костромской области утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по программе оздоровления реки.Станет чище?Что касается конкретных дел, то в Костроме на 2019 – 2020 годы предусмотрены средства на реализацию двух проектов. По данным пресс-службы губернатора, в микрорайоне Юбилейный будет выполнен капремонт ливневой канализации со строительством магистрального коллектора и очистных сооружений. А на улице Судостроительной в районе выпуска ливневой канализации установят очистные сооружения.Обновление затронет не только областной центр. Так, в Волгореченске до конца 2021 года будет реализован проект по реконструкции городских канализационных очистных сооружений. В целом в программе строительство и реконструкция восьми очистных сооружений ливневой канализации и хозяйственно-бытовой канализации. Провести все работы по оздоровлению Волги планируется до 2025 года.