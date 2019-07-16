Вторая партия косаток из китовой тюрьмы доставлена к мысу Перовского на побережье Хабаровского края. Там их выпустят на волю.

Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" доставлена к мысу Перовского на побережье Хабаровского края. Там их выпустят на волю. Об этом СМИ сообщил представитель РПК "Восточное", на базе которого перегружают животных.11 июля из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае были отправлены три косатки. Младшей самке – пять лет, крупной самке и самцу – около 9-10 лет, напоминает РИА Новости. В Хабаровске косаток погрузили на речное судно и отправили в поселок Иннокентьевка Николаевского района по Амуру. В поселке животных перегрузили на машины и повезли к месту выпуска – мысу Перовский.Дорога до мыса составляет около пяти часов, к настоящему времени автомобили добрались до места выпуска косаток.27 июня в Охотское море выпустили первую партию животных из шести белух и двух косаток. Косатки направились к месту, где их отловили, — к Шантарским островам.О ситуации с "китовой тюрьмой" стало известно в октябре 2018 года, когда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесенных в Красную книгу. Согласно данным организации, за последние пять лет в КНР вывезли 15 этих млекопитающих. Было заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Правоохранителям удалось установить, что в бухте находились 11 косаток и 90 белух. Позднее из вольеров пропали три белухи и косатка.22 февраля текущего года президент РФ Владимир Путин дал поручение Минсельхозу и Минприроды России вместе с учеными решить судьбу животных, заключенных в "китовой тюрьме" в Приморье. Суд на Сахалине признал вылов животных незаконным. Приказы Росрыболовства, распределявшие квоты на отлов косаток и белух, также были признаны незаконными.