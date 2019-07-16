16.07.2019

2019-07-16 12:35:22

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (25(9674) от 16 июля 2019 года).

НОВЫЕ РУБЕЖИ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

На Петровке, 38 состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по г. Москве. На нём обсуждались основные результаты деятельности подразделений московской полиции в первом полугодии 2019 года, состояние правопорядка в столице. Продолжение на страницах 2-3.



ФУРАЖКА, ПРОПАХШАЯ ДЫМОМ

В одном из предыдущих выпусков мы опубликовали очерк о том, как сотрудник столичной ГИБДД спас из огня пожилую женщину. Однако, вникнув в обстоятельства, узнали, что и сам герой опубликованного по горячим следам сюжета и его рабочий коллектив достойны куда более развёрнутого представления на страницах «Петровки, 38». Читайте на странице 3.



ИХ ИМЕНА — ЕВГЕНИЙ, ОЛЬГА, АЛЕКСАНДР

На втором этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» приняли участие 22 сотрудника подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 4.



ПОД НАДЁЖНОЙ ОХРАНОЙ

В Управлении внутренних дел по Юго-Восточному административному округу прошло совещание, на котором подвели итоги первого полугодия 2019 года. Читайте на странице 4.



НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

Как не попасться на уловки аферистов, обезопасить себя и своих близких от обмана? Об этом гражданам рассказали старший участковый уполномоченный ОМВД России по району Северное Медведково майор полиции Михаил Сизов и его коллега, участковый уполномоченный лейтенант полиции Владислав Попов. Читайте на странице 5.



«НАРКОТИЧЕСКАЯ ЧУМА»

Главной целью правоохранительных органов в борьбе с наркотиками является в первую очередь противодействие и профилактика наркотизации населения. Читайте на странице 5.



СОЮЗ НА БЛАГО ЗНАНИЙ

Наша столица с каждым годом становится все более привлекательной для туристов. Можно даже не смотреть на цифры статистики, хотя они бесспорно подтверждают это, а просто пройтись по улицам центра и заметить невооружённым взглядом обывателя, что поток гостей из-за границы набирает силы. Читайте на странице 6.



ВСЁ ЭТО В ЖИЗНИ ПРИГОДИТСЯ

В гарнизоне столичной полиции 1 июля начались контрольно-проверочные занятия по профессиональной служебной и физической подготовке. Продолжение на странице 6.



БУТЫРСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

О предстоящем закрытии следственного изолятора № 2, более известного как «Бутырка», объявлено в очередной раз. По словам представителя Федеральной службы исполнения наказаний, заключённые будут переведены в новое СИЗО, которое строится в Новой Москве. Читайте на странице 7.



И ПОМНИТ ХРАМ СПАСЁННЫЙ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил 7 сотрудников УВД по СЗАО медалями князя Дмитрия Донского. Продолжение на странице 7.



СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ ПОЛИЦИИ — ДЛЯ ГОРОДА

В сентябре 2017 года начальник столичного полицейского главка Олег БАРАНОВ обратился к мэру города Сергею СОБЯНИНУ с просьбой оказать содействие в проведении реконструкции Постоянно действующей экспозиции истории органов внутренних дел Москвы. Подробности читайте на странице 8.



РАЗВЕДКА УХОДИЛА В НОЧЬ

В 17.00 разведчиков собрали по тревоге. В строю стояла сотня ладных, подтянутых, отчаянных парней — глаза и уши прославленной 236-й стрелковой дивизии. Третьим на правом фланге — Пётр Грошенков, двадцатитрёхлетний бесстрашный боец. Продолжение на странице 9.



«МОЁ ДЕТСТВО ОПАЛЕНО СТРАШНОЙ ВОЙНОЙ...»

Так сказала при нашей недавней встрече эта необыкновенная женщина — юная партизанская связная и ветеран труда Надежда ЕРКИНА. Читайте на странице 9.



ЗАЩИЩАЯ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

Положительная судебная практика о взыскании материального и морального вреда в пользу сотрудников, пострадавших при исполнении служебных обязанностей, всё-таки существует, и вот несколько примеров. Подробности читайте на странице 11.



В ОТВЕТЕ ЗА КОЛЛЕКТИВ

В отделе МВД России по району Новогиреево на офицерском собрании осудили проступок коллеги, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Читайте на странице 11.



ТАЙНА «ПАСТУХА»-НЕВИДИМКИ

В конце 80-х годов наша страна вступила в эпоху рыночных отношений раннего капитализма. Появились тысячи фирм и фирмочек, компаний и коммерческих организаций и большая прослойка людей, умеющих делать бизнес буквально на пустом месте. Читайте на странице 12.



БЕРЕГИТЕ ПАПУ!

«Мадам, не подумайте чего плохого, никаких дурных мыслей на предмет отобрать у вас законные права женщин у меня нет и быть не может — вы их заслужили». Наверное, именно такими словами, обращаясь к женщинам, следовало бы предварить эту статью. Потому что… Читайте на странице 12.



ВЫИГРЫШ ЛЕЙТЕНАНТА СОЛОВЬЁВА

Фильм режиссёра Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия» давно стал поистине народным — его практически выучили наизусть и «разобрали» на цитаты. Кажется, мы знаем об этом фильме и его персонажах практически всё. Но всё ли? Продолжение на странице 13.



«ЗНАЕТЕ, «ДИНАМО» — ЭТО МОЯ СУДЬБА»

Когда московский динамовец Виктор Аничкин дебютировал в чемпионате страны 20 мая 1960 года в матче с ташкентским «Пахтакором», то поклонники столичной команды сразу же отметили хорошие физические данные новичка — центрального защитника. Он был высок, крепок, быстр и прыгуч. Читайте на странице 14.



ЛЮБОВЬ, ОБМАН И АЭРОПЛАН

25 лет назад, 16 июля 1994 года, газета «Комсомольская правда» в заметке «А город подумал: ученья» сообщила: «В подмосковном гарнизоне Кубинка произошло чрезвычайное происшествие: старший бортовой техник-инструктор капитан Алексей Топал угнал со стоянки военно-транспортный самолёт Ан-26. Читайте на странице 14.



КТО ТЫ, МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ ДЕРЕВЯНКО?

В апреле 2019 года издательство «ВЕЧЕ» опубликовало роман Сергея ДЫШЕВА «Экипаж лейтенанта Родина», посвящённый одному из самых ярких событий Великой Отечественной войны — Курской битве и контрнаступлению наших войск. Читайте на странице 15.



ЗВЁЗДЫ БЕЗ ГРИМА

У ветерана органов внутренних дел Москвы Андрея ОБЪЕДКОВА вышла новая книга «Встретимся за кулисами». Здесь майор в отставке предстаёт в новом амплуа и рассказывает об интересных встречах со звёздами эстрады, актёрами и писателями. Подробности читайте на странице 13.



Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com.

Также, если Вы хотите получать газету «Петровка,38» на дом, можно оформить подписку на Почте России.

Подписной индекс 55054. Редакция газеты «Петровка,38» ГУ МВД России по г. Москве.