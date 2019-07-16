На днях ведущая и журналистка Ирина Шихман пожаловалась на трудности работы с Анастасией Волочковой. Якобы балерина требовала алкоголь и чуть не сорвала командировку. Артистка выступила с ответом.

На днях ведущая и журналистка Ирина Шихман пожаловалась на трудности работы с Анастасией Волочковой. Якобы балерина требовала алкоголь и чуть не сорвала командировку. Артистка выступила с ответом.Журналистка Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк рассказали в передаче "Говорящие головы", как снимали документальный фильм об Анастасии Волочковой. Балерина, по их словам, оставила о себе крайне неприятное впечатление: весь первый день съемок она не выпускала бутылку из рук, а потом чуть не сорвала им командировку, забыв дома паспорт."Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала. Больше не хочу с этим работать никогда. Мне про этого человека все понятно", – рассказала Ирина Шихман.Журналисты решили послушать вторую сторону и связались с Анастасией Волочковой. Та не растерялась. "Я не знаю эту женщину, но меня это не удивляет. Не первый раз на моем имени пытаются "словить хайп". Вспомните хотя бы историю с Ксенией Собчак, которая пришла ко мне в дом со скрытыми камерами ради просмотров своего шоу в Ютубе. Почему я должна оправдываться все время? Вы хотите меня зажать в угол? Хотите убить меня? Растоптать? Не получится", – дерзко ответила Анастасия Волочкова репортерам .Балерина заявила, что становится лишь сильнее от нападок и помоев, льющихся на нее. По словам артистки, на ней паразитируют "желтые СМИ", привлекая внимание к "никчемным порталам", таким образом накручивая рейтинги. Так, Анастасия привела в пример, как ее за неделю четыре раза выдали замуж, причем за разных мужчин.По словам Волочковой, ей сделал предложение сын художника Никаса Сафронова Дмитрий, и она обещала подумать. "Так что мне не до сплетен. Я живу счастливой женской и творческой жизнью", – заключила .