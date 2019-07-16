За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 34 ДТП, в которых 4 человека погибли и 45 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 45 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован 1 ребенок и один погиб. Зарегистрировано четыре ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 358 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 102 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Александровский район:По предварительной информации, 8 июля 2019 года в 5.40 на 12 км автодороги М-8 «Холмогоры» водитель автомобиля «Дэу» 1996 г.р. допустил съезд в правый по ходу движения кювет и опрокидывание. В результате дорожного происшествия пострадал пассажир автомобиля «Дэу» (госпитализирован с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа, ссадины).Вязниковский район:По предварительной информации, 9 июля 2019 года в 1.45 на 290 км ФАД М-7 «Волга» водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» 1955 г.р. не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Мерседес-Бенц» с полуприцепом «Кроне». В результате дорожного происшествия пострадал водитель автомобиля «Мерседес Бенц» (госпитализирован с диагнозом: перелом колена, подозрение на перелом ребер).Собинский район:По предварительной информации, 10 июля 2019 года в 14.10 на 2 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров» водитель автомобиля «ВАЗ» 1990 г.р. допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем «ГАЗ». В результате дорожного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» 1992 г.р. (направлены на амбулаторное лечение).Ковровский район:По предварительной информации, 11 июля 2019 года в 12.50 в г. Ковров на ул. Абельмана водитель автомобиля «Рено» 1942 г.р. при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ» и автомобилю «Рено». В результате дорожного происшествия пострадал водитель автомобиля «Рено» (с диагнозом: ушиб грудной клетки, ушиб левой ноги - направлен на амбулаторное лечение).Суздальский район:По предварительной информации, 12 июля 2019 года в 18.15 на 1 км автодороги «Торчино-Сокатово-Нерль» водитель автомобиля «Форд» 1956 г.р. при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Лада-Калина», который двигался навстречу в прямом направлении. В результате дорожного происшествия пострадал водитель автомобиля «Форд» (с диагнозом: ушибы - направлен на амбулаторное лечение).Муромский район:По предварительной информации, 13 июля 2019 года в 00.05 минут на 16 км автодороги «Ожигово-Красный Бор-Боровицы» водитель автомобиля «Мазда» 1986 г.р. в состоянии алкогольного опьянения допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Тойота». В результате дорожного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля «Мазда» (направлены на амбулаторное лечение).Суздальский район:По предварительной информации, 14 июля 2019 года в 10.55 в п.Боголюбово на ул. Пушкина водитель автомобиля «Киа» 1975 г.р. отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «Мерседес Бенц». В результате дорожного происшествия пострадал водитель автомобиля «Киа» (с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга - направлен на амбулаторное лечение).