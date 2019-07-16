Певец Сергей Жуков вновь стал героем ток-шоу. В студии программы Андрея Малахова Прямой эфир телеканала Россия 1 артист заявил, что собирается лишить бывшую жену родительских прав.

Певец Сергей Жуков вновь стал героем ток-шоу. В студиипрограммы Андрея Малахова "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" артист заявил,что собирается лишить бывшую жену родительских прав.По словам Романа, в доме, где живут шестеро его наследников,бардак и антисанитария. Из-за ремонта у детей не было полноценных спальных мест,до некоторого времени малыши засыпали где придется.Жуков мирился с недобросовестностью экс-избранницы, пока не заметилна теле сына Никиты ссадины и кровоподтеки. Мальчик рассказал,что мамин брат высек его вешалкой. Знаменитость написала заявление в полицию ипожаловалась в органы опеки.По словам Жукова, его экс-супруга Елена оставляет их общихдетей с неадекватным родственником, а сама шатается где-то по ночам. "Кирилл –20-летний брат Елены, со слов моего сына Никиты, запирается в ванной, спальне смоими несовершеннолетними дочерями и занимается с ними сексом. Более того, моябывшая супруга посылает Никиту за алкоголем в соседний магазин, подоговоренности с директором", – рассказал певец в студии ток-шоу "Прямой эфир".Между тем бывшая жена Романа Жукова все обвинения отрицает. ЕленаЖукова сообщила, что артист ее оговаривает. "Сейчас он придумал какую-то новуютему, деньги дает, подкупает их", – сказала экс-супруга звезды в студии ток-шоуЖукова сообщила, что Никиту никто не бил, мальчикапоцарапала собака во время игры. Ее сын стал заложником ситуации, бывший мужзаставляет ребенка врать об избиении. Более того, Роман, по словам Елены, попросилих дочь Полину оболгать Кирилла за 100 тысяч рублей, за эти деньги девочка должна была рассказать о насилии на камеру.В студииЖукова сказала также, что ее бывшиймуж хронический алкоголик и наркоман. Употребление запрещенных препаратов, помнению Елены, сделало Романа настолько аморальным, что он позволял себезаниматься сексом при ребенке.