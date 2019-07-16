Пиарщики президента Украины Владимира Зеленского во время предвыборной кампании старательно создавали ему образ простого парня. Но оказалось, что лидер Незалежной все чаще напоминает типичных заскорузлых чиновников, которых он нещадно критиковал.

Пиарщики президента Украины Владимира Зеленского во время предвыборной кампании старательно создавали ему образ "простого парня". Но оказалось, что лидер Незалежной все чаще напоминает типичных заскорузлых чиновников, которых он нещадно критиковал.Во время предвыборной кампании амбициозный актер пообещалукраинцам, что будет добираться на работу на велосипеде. К слову, двухколеснымтранспортом пользовался в сериале "Слуга народа" пользовалсясыгранный Зеленским персонаж – президент Василий Голобородько.Теперь от поездок на велосипеде президент публичнооткрестился. В кортеже главы государства едут автомобили главы государства иохраны, порой бывают другие сопровождающие, отметил Зеленский"Эти автомобили останавливаются на всехсветофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок"и другое. Президент – такой же участник движения,как и все", – объяснил украинский лидер своей отказ от велосипеда.Во время предвыборной кампании обещал украинцамездить на работу на велосипеде. В конце марта на одном из избирательныхучастков в Киеве актер расписал преимущества "двухколесного друга"."Во-первых, это удобно", – заявил тогда актер.Но вскоре после вступления в должность Зеленский изменилсвое мнение. "Сейчас не та ситуация в стране, чтобы президент ездил навелосипеде", – пояснил первый замглавы президентской администрации ЮрийКостюк.Поездки главы государства на "двухколесномдруге" чиновник назвал "мечтой" и признал, что это сделало быпрезидента ближе к народу. По всей видимости, это не единственноеразочарование, которое придется испыть украинцам, поверившим в обещания