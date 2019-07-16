Пиарщики президента Украины Владимира Зеленского во время предвыборной кампании старательно создавали ему образ простого парня. Но оказалось, что лидер Незалежной все чаще напоминает типичных заскорузлых чиновников, которых он нещадно критиковал.
Пиарщики президента Украины Владимира Зеленского во время предвыборной кампании старательно создавали ему образ "простого парня". Но оказалось, что лидер Незалежной все чаще напоминает типичных заскорузлых чиновников, которых он нещадно критиковал.
Во время предвыборной кампании амбициозный актер пообещал
украинцам, что будет добираться на работу на велосипеде. К слову, двухколесным
транспортом пользовался в сериале "Слуга народа" пользовался
сыгранный Зеленским персонаж – президент Василий Голобородько.
Теперь от поездок на велосипеде президент публично
открестился. В кортеже главы государства едут автомобили главы государства и
охраны, порой бывают другие сопровождающие, отметил Зеленский
"Эти автомобили останавливаются на всех
светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок"
и другое. Президент – такой же участник движения,
как и все", – объяснил украинский лидер своей отказ от велосипеда.
Во время предвыборной кампании обещал украинцам
ездить на работу на велосипеде. В конце марта на одном из избирательных
участков в Киеве актер расписал преимущества "двухколесного друга".
"Во-первых, это удобно", – заявил тогда актер.
Но вскоре после вступления в должность Зеленский изменил
свое мнение. "Сейчас не та ситуация в стране, чтобы президент ездил на
велосипеде", – пояснил первый замглавы президентской администрации Юрий
Костюк.
Поездки главы государства на "двухколесном
друге" чиновник назвал "мечтой" и признал, что это сделало бы
президента ближе к народу. По всей видимости, это не единственное
разочарование, которое придется испыть украинцам, поверившим в обещания
.