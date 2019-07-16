Валютный стратег крупнейшего банка Польши Ярослав Косатый рассказал о своем пессимистичном настрое относительно курса рубля. Ранее он предсказал рост российской валюты во втором квартале.

Валютный стратег крупнейшего банка Польши PKO Bank Polski Ярослав Косатый рассказал о своем пессимистичном настрое относительно курса рубля. Ранее он предсказал рост российской валюты во втором квартале.Однако, как сообщает Bloomberg, польский аналитик считает, что к концу года курс рубля по отношению к доллару может снизиться на девять процентов. Косатый считает, что причиной этому будет отток инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Этому будет способствовать смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, который в июне уже понизил ключевую ставку до 7,5 процента годовых. В течение года Центробанк может сделать это еще дважды.Косатый считает, что снижение ставок ФРС, являющееся позитивным эффектом, не будет достаточным для удовлетворения ожиданий рынка.В начале текущего года на фоне растущих ставок в РФ и снижающихся ставок в США и других странах нерезиденты активно вкладывались в российские облигации федерального займа. В настоящее время их доля среди держателей ОФЗ составила тридцать процентов. Это привело к укреплению рубля – на 11,3 процента за полгода. Рубль показал лучший результат среди всех валют мира.Польский аналитик предупреждает также и о других угрозах для российской валюты. Одна из них – торговые войны. Другая – нестабильность в еврозоне. Также влияние могут оказать действия Федеральной резервной системы США, которая будет осторожно снижать ставку, привлекая тем самым международных инвесторов.