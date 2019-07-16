Владимир Жириновский сделал сенсационное заявление в эфире программы 60 минут. Он рассказал о готовности Турции выйти из НАТО и продолжить сближение с Россией.

Владимир Жириновский сделал сенсационное заявление в эфире программы "60 минут". Он рассказал о готовности Турции выйти из НАТО и продолжить сближение с Россией."В последние годы я дважды встречался с Эрдоганом. Он мне лично сказал, что готов к тому, что Турция выйдет из НАТО. И хотел бы не только выйти из НАТО, но и быстрее вступить в ШОС. В этом никакого секрета нет", — заявил Жириновский.По словам политика, Эрдоган крайне заинтересован в развитии сотрудничества с Россией. "Он хочет производить С-400 или С-500, мы ему танки поставим, самолеты. Он готов пойти на признание рубля и принимать наших граждан по внутреннему паспорту. В перспективе наши отношения с Турцией могут стать лучше, чем с Белоруссией", — уверен Жириновский.Около года назад лидер ЛДПР уже говорил, что Турция может покинуть Североатлантический альянс и войти в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По мнению некоторых экспертов, предсказание Жириновского начинает сбываться – начало поставок Анкаре российских зенитно-ракетных установок вызвало возмущение в США и может стать причиной выхода Турции из НАТО.