Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 7 тысяч рублейВ отдел полиции в Радужном обратился 23-летний молодой человек, сообщивший, что из подъезда дома украли его велосипед. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.По горячим следам правоохранители установили личность и задержали подозреваемого в хищении, 22-летнего жителя Владимира, который ранее жил в Радужном. Молодой человек во всем признался, пояснив, что украл велосипед, чтобы продать его. Похищенное имущество у злоумышленника купил случайный прохожий во Владимире.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.