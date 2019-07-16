Она успела потратить 6,4 тысячи рублей

Она успела потратить 6,4 тысячи рублейВ середине июня этого года в дежурную часть полиции в Муроме с заявлением о хищении денег с банковской карты обратился местный житель.Мужчина рассказал, что несколько дней назад потерял карту, а затем на его телефон стали приходить сообщения о списании средств, после чего он заблокировал карту. Общий ущерб превысил 6,4 тысячи рублей.Правоохранители проанализировали информацию о платежах, изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали 44-летнюю безработную женщину. Она во всем призналась, рассказав, что нашла карту в банкомате на одной из городских улиц. Пользуясь тем, что банковская карта имела бесконтактную технологию оплаты, женщина несколько оплачивала ей товары в продуктовых магазинах. Когда карту заблокировали, выбросила ее.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.