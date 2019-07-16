Возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет

Возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет34-летняя и 36-летняя жительницы Петушков весной этого года направили в отдел по вопросам миграции 4 уведомления о приезде иностранных граждан. Они указали места проживания мигрантов в своих квартирах.Как сообщают в региональном УМВД, таким же образом поступила и 43-летняя жительница Покрова. В июне женщина «приютила» у себя 3-х граждан ближнего зарубежья. Все женщины так и не предоставили гостям место для проживания.Возбуждены уголовные дела.