Корреспонденты ФАН подготовили новый фильм под названием Анатомия протеста, героем которого стала Любовь Соболь, юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Особое внимание журналисты обратили на ее предвыборную кампанию в Мосгордуму.

Корреспонденты подготовили новый фильм под названием "Анатомия протеста", героем которого стала Любовь Соболь, юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Особое внимание журналисты обратили на ее предвыборную кампанию в Мосгордуму.Кампания Соболь, выдвигающейся от 43-го избирательного округа, была полна скандалов, провокаций и перепалок. По мнению журналистов , отсутствие адекватно составленной программы и политическая неопытность стали причинами слабой поддержки со стороны избирателей. А обход волонтеров по квартирам показал, что о ней вообще практически никто не слышал.В ходе предвыборной кампании сторонница Навального периодически жаловалась на недостаточное количество подписей. Их сбор у юриста так называемого ФБК проходил ни шатко ни валко.В конце июня, примерно за неделю до конца подписной кампании, широкую огласку случай с обнаружением "цеха" по подделке подписей. Сотрудники полиции задержали трех молодых людей и обнаружили пачку подписных листов, в которые те вносили паспортные данные москвичей. Позже они признались, что понятия не имели о преступности их действий. По версии некоторых СМИ, "цех" мог быть связан с Любовью Соболь.Еще один метод для сбора необходимого количества подписей, в Интернете назвали в честь произведения Николая Гоголя "Мертвые души". Дело в том, что члены избирательной комиссии обнаружили в подписных листах шести кандидатов данные умерших людей.Как сообщала пресс-служба Мосгоризбиркома, в собранных Любовью Соболь подписях выявлено 14,67% брака. Это явилось основанием для отказа кандидата в регистрации на выборах.Широкую огласку приобрела история с травлей Анны Федермессер, которая была вынуждена снять свою кандидатуру с выборов. Известная общественница, она помогала и продолжает помогать многим людям. Федермессер основала благотворительный фонд "Вера", деятельность которого была направлена на помощь московским хосписам. Сторонники Навального принялись травить и преследовать общественницу в социальных сетях.В итоге Федермессер не выдержала и сняла свою кандидатуру с выборов. "К такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова" – написала она в Facebook.Создается впечатление, что интересы граждан Любовь Соболь заботят меньше всего. А ради желанного депутатского мандата позволительно нарушать этические и другие нормы, сокрушаются журналисты.