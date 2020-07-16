В последнее время появляется много подробностей о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. Теперь стало известно, что знаменитый фигурист планирует построить большой дом ради возлюбленной.

В последнее время появляется много подробностей о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. Теперь стало известно, что знаменитый фигурист планирует построить большой дом ради возлюбленной.Известие о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой стало сенсацией в российской светской хронике. Многие восприняли отношения между звездами со скепсисом.Горячую новость стали обсуждать и в профессиональной среде. Популярный спортивный деятель Елена Родина рассказала журналистам, что этот роман начался, когда Лиза Арзамасова была еще подростком.Внимательные поклонники заметили, что звезда сериала "Папины дочки" проводила эфир в своем "Инстаграм", находясь в квартире 46-летнего фигуриста. Журналисты сделали вывод, что влюбленные давно проживают вместе.7 Июл 2020 в 5:34 PDTРодина поведала, что Арзамасовой и Авербуху, судя по всему, стало тесно в доме фигуриста. Теперь бывший муж Ирины Лобачевой намерен построить роскошный особняк ради 25-летней избранницы.По данным Родиной, старый дом фигурист продаст уже к осени. Однако Авербух был бы рад остаться и в этом коттедже, ведь на него потрачено колоссальное количество сил и времени.