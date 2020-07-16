Глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы объявил, что страна может нанести ракетный удар по Мецаморской атомной электростанции на территории Армении ..

Глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы объявил, что страна может нанести ракетный удар по Мецаморской атомной электростанции на территории Армении в ответ на агрессию Еревана, передает . При этом за свои стратегические объекты Баку не беспокоится, поскольку их охраняют "новейшие системы".Напомним, очередное обострение отношений двух стран произошло 12 июля. На границе произошло боестолкновение, в результате которого погибли военнослужащие. Информация об обстоятельствах и причинах стрельбы поступает противоречивая.