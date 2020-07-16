Шествие «Бессмертного полка» перенесли на следующий год. Такое решение приняли на онлайн-заседании Центрального штаба акции. Ранее президент страны Владимир Путин предлагал провести

Шествие «Бессмертного полка» перенесли на следующий год. Такое решение приняли на онлайн-заседании Центрального штаба акции. Ранее президент страны Владимир Путин предлагал провести шествие 26 июля – в День Военно-Морского флота, если позволит эпидемиологическая обстановка. Однако организаторы пришли к выводу, что пока проводить столь массовое мероприятие по всей стране небезопасно. А если сохранять дистанцию, то шествие