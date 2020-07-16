16.07.2020

2020-07-16 22:05:03

ДРУГИЕ НОВОСТИ, достойные внимания 16 июля 2020

Выбор редакции - компас в море новостей!

НЕ ПОШЛИ В ДЕЛО Депутаты Владимирской области отметили недоосвоение средств регионального бюджета https://vladtv.ru/politics/112987/

ВРЕМЯ ЛЕЧИТЬСЯ Во Владимирской области разрешили посещать больницы и поликлиники https://vladtv.ru/society/112979/

НА КРИВОЙ ДОРОЖКЕ Во Владимирской области убийце таксиста грозит до 15 лет колонии https://vladtv.ru/incidents/112946/

ШПИОН НЕ ВЫШЕЛ ВОН В Коврове экс-сотрудник КЭМЗа продавал секреты производства https://vladtv.ru/society/112969/

КОМУ ВЕЗЕТ Супруги из Владимирской области выиграли в лотерею загородный дом https://vladtv.ru/society/112962/