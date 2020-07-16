Замена водительских удостоверений, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будет осуществляться до 31 декабря 2020 года включительно.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года включительно, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, определяемым МВД России. Такая мера была введена для предотвращения угрозы распространения пандемии.Приказом МВД России от 9 июня 2020 г. № 410 определено, что замена водительского удостоверения, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений.Предварительная запись на получение государственной услуги по замене водительского удостоверения осуществляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг.Вместе с тем граждане могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди.В целях исключения скопления большого числа посетителей и образования очередей Госавтоинспекция Владимирской области рекомендует направлять копии заявлений и иных документов на замену водительского удостоверения для предварительной их проверки и выбора удобного времени посещения, указав номер телефона для обратной связи, в электронном виде по электронной почте на следующие адреса:РЭО ГИБДД УМВД России по г. Владимиру: 33gibdd_vladimir_vuРЭО ГИБДД ОМВД России по Александровскому району: 33gibdd_alexandro v_vuРЭО ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району: 33gibdd_vy azniki_vuРЭГ ГИБДД Отд. МВД России по Гороховецкому району: 33gibdd_gorokhovets_vuРЭО ГИБДД МО МВД России «ГусьХрустальный»: 33gibdd_gus_khrustalnyi_vuРЭО ГИБДД МО МВД России «Ковровский»: 33gibdd_kovrov_vuРЭГ ГИБДД ОМВД России по Камешковскому району: 33gibdd_kameshkovo_vuРЭГ ГИБДД Отд. МВД России по Киржачскому району: 33gibdd_kirzhach_vuРЭО ГИБДД ОМВД России по Кольчучинскому району: 33gibdd_kolchugino_vuРЭО ГИБДД ОМВД России по Меленковскому району: 33gibdd_melenki_vuРЭО ГИБДД МО МВД России «Муромский»: 33gibdd_murom_vuРЭО ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району: 33gibdd_petushki_vuРЭГ ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный: 33gibdd_radugnyi_vuРЭГ ГИБДД Отд. МВД России по Селивановскому району: 33gibdd_ krasnaia_gorbatka_vuРЭО ГИБДД ОМВД России по Собинскому району: 33gibdd_sobinka_vuРЭГ ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району: 33gibdd_sudogda_vuРЭГ ГИБДД ОМВД России по Суздальскому району: 33gibdd_suzdal_vuРЭГ ГИБДД ОМВД России по ЮрьевПольскому району: 33gibdd_yuryev_pol sky_vuГосавтоинспекция призывает граждан не проявлять излишнего нетерпения и не создавать ажиотаж. Времени для замены вполне достаточно. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме.