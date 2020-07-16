Официально заявляю, что это пока самый большой легковой автомобиль, за рулем которого мне доводилось ездить. Нет, Гелендваген ниже. Нет, Land Cruiser меньше. Больше у меня кандидатов не осталось, давайте смотреть, что у этой машины есть еще, кроме размеров.

Официально заявляю, что это пока самый большой легковойавтомобиль, за рулем которого мне доводилось ездить. Нет, Гелендваген ниже.Нет, Land Cruiser меньше. Больше у меня кандидатов не осталось, давайтесмотреть, что у этой машины есть еще, кроме размеров.Несмотря на то, что мне больше нравятся седаны от Infiniti, чем внедорожники и кроссоверы, эта машина смотритсяисключительно ладно и гармонично. Может быть некоторые элементы слишкомокруглы, на мой вкус, но нужно же и аэродинамике отдать дань, правда?5,3 метра в длину, два в ширину и без малого два в высоту(1,92). Впечатляет, правда? И никаким образом не связано с вашими комплексами.Честно.Лицевая часть Infiniti QX выражает все что угодно, но не агрессию.Огромная решетка радиатора, модно зауженные фары и отлично сбалансированныепрочие элементы оформления, и все же чувство, как будто смотришь в лицо добромувеликану, правда :)22-дюймовые диски смотрятся уместно, и меньший диаметр вызывал бы вопросы.Корма, на мой взгляд, могла быть и чуть сложнее, ногармонии облика это все равно не нарушает.Внутри это диван на колесах. Не секрет, что Infiniti – бренд, который был изначально ориентирован наСША, и брал пример с роскоши и оформления американских машин. Разница междусалоном автомобиля бизнес-класса и салоном Infiniti QX80 такая же, как между бизнесклассом и первым классом, когда едешь в Питер на Сапсане, разве что напитки неразносят (хотя это можно легко устроить, с учетом количества свободного места всалоне).Максимализм в действии, огромные два кресла в среднем(еще не заднем) ряду разделены громадным подлокотником, он же контейнер дляхранения.При всем ощущении роскоши и удобства, которое создаетразделитель сидений, здесь есть два очевидных минуса: во-первых, при желаниипообниматься с соседкой по салону, вам придется сажать ее на подлокотник, чтопотребует определенных акробатических навыков с ее стороны.Во-вторых, для того, чтобы поспать поперек салона,акробатические навыки потребуются уже вам, так как убрать этот разделительныйэлемент интерьера получится только при помощи болгарки. Но не отчаивайтесь,ведь у нас есть еще и третий ряд сидений.Обзор в салоне шикарный. Высоко сижу, далеко гляжу – этокак раз про Infiniti QX80. Боковые стойки толстоваты, поэтому нужно бытьвнимательнее на перекрестках и пешеходных переходах. Отдельно отмечу отличную шумоизоляцию. Это очень важнодля комфорта.Вместе со всем японским автопромом Infiniti не торопится переходить на ЖК-дисплей на местеприборной панели, ориентируясь пока на традиционную консервативную “приборку”со стрелками.Да и дисплей мультимедийной бортовой системы не поражаетразмерами или высоким разрешением. Компенсируется ли это двумя экранами вподголовниках передних кресел? Вам решать. “Веди машину, а мы пока кинопосмотрим”. Мир несправедлив.5,6-литровый двигатель. V8. 405 лошадиных сил и разгон до сотни за 7,5 секунд (что для такогоогромного автомобиля – невероятно быстро). Удивителен и очень плавный ход: передачипереключаются практически незаметно, что делает поездку очень ровной.Теперь о подвеске. Во время движения возникает ощущение,как будто сидишь на диване. Который установлен на лодке. Которая плавает вжеле. Я к тому, что с непривычки в этой машине может укачать. Из-за высокогоцентра тяжести любое перестроение нужно производить очень аккуратно машинавалкая, и управляемость на высоких скоростях из-за этого страдает.Переключение подвески в спортивный режим проблемыпрактически не решает. Это все-таки здоровенный внедорожник, со своими плюсамии минусами, и ездить на нем нужно плавно, чтобы окружающие не волновались. Какминимум, за свою безопасность.Вне дороги QX80 едет более чем уверенно.Клиренс в 23(!) сантиметра позволит не зацепить днищем практически все, чтоможет помешать проезду, а умная система, реагирующая на состояние дороги,автоматически включит все необходимые блокировки и перераспределения, которыемогут понадобиться, чтобы преодолеть данный участок дороги. Вкалывают роботы,счастлив человек.Акустическа система 5.1 от Bose дарит нам музыку из 15 динамиков, которыми оснащен салон Infiniti QX80. Звук слегка жирноват, как и должно быть у машины, ориентированной наамериканский рынок. Для повышения разборчивости можно добавить на “единичку”верхних частот на эквалайзере или включить режим Surround, так как он разделяет сцену звучания, фокусируя вокал напередней колонке.Если бы в багажнике этого автомобиля не поместиласьгитара, это было бы восьмым чудом света. Пресса, внеочередная сессия ООН, людисъезжаются со всех концов планеты и стоят в десятикилометровых очередях забилетами. Но нет. Гитара поместилась.Более того, в процессе укладки гитары в салонобнаружилась самая главная для меня ценность сидений заднего третьего ряда: ихможно сложить. Так как я не подрабатываю (пока) водителем маршрутки, большедвух человек в этой машине не сидело за все время тест-драйва, поэтому изнебольшого, по сути, отсека для багажа можно сделать большой, всего лишь нажавна специальную кнопку. Из соображений удобства кнопка эта размещена на панелибагажного отделения, хотя я бы разместил у водителя, на случай, если пассажиры заднегоряда плохо себя ведут.Infiniti QX80 впечатляет. Как размерами, таки содержанием. Цена на автомобиль, кстати, на удивление невысока, еслисравнивать с конкурентами: от 4,9 млн рублей за базовую версию, которая покомплектации получается более чем вкусной: 5,6-литровый двигатель, кожанаяобивка сидений (да-да, с той самой ромбовидной отстрочкой), VGA-дисплей с маршрутным компьютером и… список продолжаетсядо бесконечности. Приятно, что в него входят позиции, за которые у других марокприходится серьезно доплачивать. Например, запоминание профилей водителя (сположением сидений) при помощи электронного ключа и бесконтактный доступ. В общем, мне машина понравилась. А вам?Обзор подготовлен специально для портала dni.ru