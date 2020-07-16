Детские лагеря смогут открыться только на третьем этапе снятия ограничений. Об этом сообщает обладминистрация. Правда, начать работу смогут не все учреждения, а лишь 248 лагерей: из которых 5

Детские лагеря смогут открыться только на третьем этапе снятия ограничений. Об этом сообщает обладминистрация. Правда, начать работу смогут не все учреждения, а лишь 248 лагерей: из которых 5 загородных, 236 лагерей с дневным пребыванием и 7 лагерей труда и отдыха. Как отмечает Белый дом, для организации летнего отдыха в региональном бюджете предусмотрено более 500-сот млн