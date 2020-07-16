16.07.2020

2020-07-16 21:35:03

Милосердие и порядок продолжает программу Дворы для детворы

"Дворы для детворы" - во Владимирской области продолжается реализация долгосрочного проекта депутата Госдумы, председателя общественной организации "Милосердие и порядок" Григория Аникеева. С помощью этого проекта, в 33 регионе ежегодно устанавливаются детские игровые и спортивные площадки.



Проект "Дворы для детворы" реализуется уже 17 лет. Его задача - создать комфортные условия детей и молодежи.



Оксана Завьялова, сотрудник службы развития культурно-образовательных программ общественной организации "Милосердие и порядок":

- За время работы проекта уже установлено более ста современных комплексов во дворах многоквартирных домов, на территории детских садов и медицинских учреждений. Этим летом 16 детских площадок будут открыты в городе Владимире.

Внуки Ольги Зайцевой обожают эту детскую площадку - всегда с нетерпением ждут, когда бабушка приведет их сюда поиграть. А для Ольги Ивановны - это прекрасное место для отдыха.

Ольга Ивановна Зайцева жительница дома:

- Это место прекрасное для отдыха и всей семьей, и мамочек с детьми, они могут посидеть на лавочке. Дети выберут то, что им удобно, то, что им нравится. И в домике посидеть, и на тренажерах таких маленьких могут позаниматься, на качелях покататься. И просто отдохнуть пенсионерам, есть где место. Понаблюдать детишек, как они резвятся.

Часть детских площадок уже установлена. Их открытие стало настоящим праздником для жителей.



Анастасия Моисеева, директор службы развития местных отделений общественной организации "Милосердие и порядок":



- При установке детских площадок мы обязательно учитываем пожелания жителей многоквартирных домов, какие элементы необходимы, где их расположить. Обязательно контролируем процесс установки площадок. Необходимо, чтобы они соответствовали всем требованиям безопасности.

Теперь в распоряжении детворы новые качели, турники и домики-беседки для самых маленьких. К установке площадок подходят очень внимательно - большая ответственность.



Наталья Чашина, руководитель отдела по работе с "Передвижным центром здоровья" общественной организации "Милосердие и порядок":



- Считаю, что очень важно создавать комфортные, современные условия для жителей нашего города. Ребята должны заниматься спортом, играть в подвижные игры. А двор должен быть уютным местом для жителей города.

Реализация проекта "Дворы для детворы" продолжается - значит, во Владимирской области появится еще много новых площадок - детских и спортивных.



Мария Городская, Александр Голубев. "Вести-Владимир".