Отработали без дефицита, но есть и проблемные вопросы. Депутаты ЗакСобрания в онлайн-формате провели публичные слушания. На них обсудили, как исполнили областной бюджет в 2019 году. Первый

Отработали без дефицита, но есть и проблемные вопросы. Депутаты ЗакСобрания в онлайн-формате провели публичные слушания. На них обсудили, как исполнили областной бюджет в 2019 году. Первый заместитель директора областного департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Максим Васенин рассказал, как в прошлом году в регионе расходовали средства по ключевым отраслям: здравоохранению, образованию, социальной политике. В качестве