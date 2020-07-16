Злоумышленники пообещали пенсионерке помочь с продажей квартиры, однако вырученные со сделки деньги ей не вернули...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением о факте мошенничества обратилась 89-летняя москвичка. Женщина сообщила, что является бывшим малолетним узником концлагеря и с тех пор у нее подорвано здоровье. Она решила продать свою квартиру на Малой Сухаревской площади и переехать в один из приморских южных городов. Ей вызвался помочь сын знакомой, снимавший у нее ранее комнату. Мужчина пообещал продать квартиру за 20 миллионов рублей. С его слов к продаже недвижимости он привлек опытных риелторов. Пенсионерка в нотариальной конторе подписала несколько документов, суть которых ей была не разъяснена. Через некоторое время знакомый сообщил, что жилплощадь продана за 12 миллионов рублей, но покупатель деньги еще не отдал. Позже он стал говорить, что вырученные от продажи квартиры денежные средства он вложил в бизнес и пообещал потерпевшей, что в дальнейшем она получит 20 миллионов рублей. Пенсионерка, так и не дождавшись обещанного, поняла, что обманута и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выявили и задержали подозреваемых. Ими оказались 58-летний знакомый потерпевшей и его 53-летний сообщник, который был якобы представителем покупателя. Выяснилось, что злоумышленники ввели женщину в заблуждение, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства. Они продали квартиру, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению. В настоящее время заявительница снята с регистрационного учета по данному месту проживания.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60